Kara liste ortaya çıktı. 2023’te kepenk kapatan esnaf sayısı rekor kırdı

Kaynak: ANKA
Kara liste ortaya çıktı. 2023’te kepenk kapatan esnaf sayısı rekor kırdı
CHP'li Bekir Başevirgen 2023 yılında iflas eden ve kepenk kapatan esnaf sayısını açıkladı.

Her geçen yıl geçtikçe esnafları kepenk kapatma sayısı da yükseliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerini açıklayan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen 2023 verilerini paylaştı.

Başevirgen, “TESK 2023 yılı verileri, esnafın içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu.” dedi.

Başevirgen, 2023 yılında 111 bin 576 bin esnafın kepenk kapattığını söyledi.

Sayıların her ay ortalama 9 bin 298 esnafın kepenk kapattığı anlamına geldiğini belirten Başevirgen,“ 2022 yılına göre, ekmek teknesi batan esnaf sayısı 11 bin 870 arttı. Pandemi döneminde dahi esnaf bu kadar zor duruma düşmemişti.” ifadelerini kullandı.

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KOBİLERİN BANKA VORCU 3 TRİLYONU AŞTI

Başevirgen, KOBİ’lerin bankalara borcunun 3 trilyon lirayı aştığını söyleyerek, “Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 293 binin üzerinde. Yüksek faiz, yüksek kur, elektrik, kira, vergiler ve tüm girdi maliyetleri altında ezilen esnafın bu şartlar altında ayakta kalması imkansız hale geldi.” şeklinde konuştu.

Öte yandan milletvekili Veli Ağbaba, 2023 yılının ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının en az 35 bin 774 olduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Başevirgen, 2022’nin ilk 8 ayında 60 bin esnafın kepenk kapattığını da paylaşmıştı.

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