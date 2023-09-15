Türkiye'nin dev tekstil firması iflas etti. 34 yıllık firmanın 300 çalışanı işsiz kaldı

Denizli'de 1986 yılında kurulan ve 34 yıllık tecrübesi ile şehrin en büyük şirketlerinden birisi Üçyıldız Tekstil, iflas etti. 300 çalışan işinden olurken, firma sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

Türkiye'nin dev tekstil firması iflas etti. 34 yıllık firmanın 300 çalışanı işsiz kaldı

Milli Gazete'nin haberine göre, Denizli'de 1986 yılında kurulan ve 34 yıllık tecrübesi ile şehrin en büyük şirketlerinden birisi Üçyıldız Tekstil, iflas etti.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeni ile firmalar kepenklerine kilit vurmaya devam ediyor. Bu kez iflas haberi tekstil sektöründeki bir firmadan geldi.

Denizli'de bulunan ÜÇYILDIZ TEKSTİL GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. şirketi yaşanan ekonomik krizin yükünü daha fazla kaldıramadı. Antalya Bölge Mahkemesi'nde açılan dava da söz konusu şirketin iflasına karar verildi.

20 bin metrekare alanda hizmet veren şirket, 1986'da kuruldu. 300 çalışanı bulunan Üçyıldız Tekstil, aylık 3 milyon metre hambez üretimi ve 150 ton havlu örme kumaş kapasitesi ile sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme tarafından yapılan bildiri de "Antalya Bölge Mahkemesi'nin 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/667 E. 2020/362 K. Sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis ÜÇYILDIZ TEKSTİL GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını, karar dayanağıyla birlikte gösteren sıra cetveli 08.09.2023 tarihinde iflas idaresi tarafından tanzim edilerek aynı tarihte Denizli İcra ve İflas Müdürlüğü’ne bırakılmış ve dosyada incelemeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme ayrıca söz konusu şirket alacaklılarının sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde iflasa karar veren Asliye Ticaret Mahkemesinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İcra Hâkimliğinde yapılması gerektiğini açıkladı.

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