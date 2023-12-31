Kara yıl bitti ama yeni kara yıl geldi

2023 yılı Anayasa’nın paspas gibi çiğnenmesi ile maalesef kapkara bir yıl oldu.

2 Ocak 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’ın tek imza ile Meclis’te kabul edilen İstanbul Sözleşmesi yasasını iptal etmesi Danıştay tarafından oy çokluğu ile onayladı.

2023, Anayasanın bu kara, kapkara hukuki değil siyasi kararla çiğnenmesi ile başladı.

3 Mart 2023’te 6’lı Masa’yı oluşturan muhalefette siyasi kriz yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan şu sözlerle ayrıldı.

-“Yenilgi, yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.

Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız."

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olma kararı üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti.

Millet İttifakı kara, kapkara gün yaşadı.

21 Mart 2023’te AK Parti ve MHP tarafından, 2 kez cumhurbaşkanlığı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İYİ Parti, DEVA Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) YSK’ya başvurarak anayasaya aykırı olduğu için Erdoğan’ın adaylığına “dilekçe” ile itiraz ettiler.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, “Dilekçeli Siyaset” skandalı yaşandı.

Türk demokrasisi için, anayasanın çiğnenmesini engellemek için tek bir parti YSK’nın önünde protesto eylemleri yapmadı.

Özgür medya bile anayasanın çiğnenmesine sessiz kaldı.

YSK da güle oynaya anayasayı çiğnedi.

Demokrasi tarihine kara, kapkara leke düştü.

14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesinin iki temel nedeni oldu.

Birincisi;

Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri anayasanın çiğnenmesine ve Erdoğan’ın 3. kez aday gösterilmesine göz yumdu.

İkincisi;

Meral Akşener’in masadan kalkması ve oturması sonucu İYİ Parti’nin oyları yüzde 19’lardan yüzde 10’lara düştü ve cumhurbaşkanlığı seçimini olumsuz etkiledi.

14 Mayıs 2023’te Hatay milletvekili seçilen Can Atalay serbest bırakılmadı.

Atalay’ın başvurması üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali kararı verdi.

Yerel mahkeme sorumluluğu Yargıtay’a attı.

Yargıtay ise AYM’nin 9 üyesi hakkında suç duyurusu yaparak tahliye kararı vermedi.

AYM ikinci kez 11 üye ile hak ihlali ile tahliye kararı verdi. Yerel mahkeme sorumluluğu yine Yargıtay’a attı.

Anayasa Mahkemesi kararı, anayasa çiğnenerek hâlâ uygulanmadı.

Adalet rafa kalktı, yargı kara ve kapkara leke aldı.

Erdoğan’ın anayasa çiğnenerek aday yapılmasına göz yuman muhalefet partileri Can Atalay için ise anayasayı hatırladılar.

Özetlersek 2023 yılı;

-Yargı açısından da kara, kapkara yıl oldu.

-Muhalefet açısından da kara, kapkara yıl oldu.

Muhalefette ilk ve tek değişim CHP’de gerçekleşti. 4 Kasım 2023’te yapılan kurultayda Özgür Özel ikinci turda Genel Başkan seçildi.

2023’ün en sevindirici olayı ise kadın millî voleybol takımımızın Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak Türk milletine büyük sevinç yaşatması oldu.

2024’e gelince, peşinen söyleyeyim hiç umutlanmayın.

Bu ucube tek adam rejimi, bu AKP iktidarı, bu siyasi yargı, bu anayasa tanımamazlık ile kara, kapkara günler devam eder.

31 Mart 2024’te yapılacak Yerel Seçimi de yarın yazacağım.

Büyük Türk Milletinin yeni yılını kutlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar diler saygı ve sevgilerimi sunarım