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Karaciğer yağlanmasının sebep olduğu hastalıklar şaşırttı. Fareler üzerinde denendi

Karaciğer yağlanmasının sebep olduğu hastalıklar belli oldu. Test fareler üzerinde denendi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 08:49
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Karaciğer yağlanması birçok hastalığa sebep oluyor. Test fareler üzerinde denendi

Karaciğer yağlanmasının sebep olduğu hastalıklar şaşırttı. Fareler üzerinde denendi
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King's College London ve Lozan Üniversitesi'ne bağlı Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve beyin fonksiyon bozukluğu arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışma yürüttü.

Çalışmada çok fazla şeker ve yağ tüketmekten kaynaklanan karaciğer hastalığına sahip kişilerde depresyon veya bunama gibi ciddi nörolojik rahatsızlıkların gelişme riski artabileceği ortaya kondu.

Ayrıca çalışmada, karaciğerde yağ birikiminin beyne giden oksijenin azalmasına ve beyin dokusunda iltihaplanmaya neden olduğunu tespit etti.

NAFLD, nüfusun yaklaşık yüzde 25'ini ve morbid obez kişilerin yüzde 80'inden fazlasını etkiliyor. Sağlıksız beslenmeve obezitenin beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri daha önceki çeşitli çalışmalarda ortaya konsa da bu çalışmanın NAFLD ile beyindeki bozulma arasında net bir bağlantı kuran ve potansiyel bir tedavi hedefi belirleyen ilk çalışma oldu.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Inserm (Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü) ve Fransa'daki Poitiers Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen araştırma, farelerin iki farklı diyetle beslenmesini içerdi. Farelerin yarısında, kalori alımlarında yüzde 10'dan fazla yağ içermeyen bir diyet uygulanırken, diğer yarısının kalori alımı yüzde 55 yağ içerecek şekilde ayarlandı.

16 hafta sonra araştırmacılar, bu diyetlerin vücut ve daha spesifik olarak karaciğer ve beyin üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için bir dizi test gerçekleştirdi.

Lozan Üniversitesi ve Karaciğer Araştırmaları Vakfı tarafından finanse edilen ve The Journal of Hepatology'de yayınlanan çalışma, NAFLD'li farelerin beyninin daha düşük oksijen seviyelerinden muzdarip olduğunu gösterdi. Bu farelerin daha endişeli ve depresyon belirtileri gösterdiği de gözlemlendi. Buna karşılık, sağlıklı diyet uygulanan farelerde NAFLD veya insülin direnci gelişmedi, beyinlerinin tamamen sağlıklı olduğu görüldü.

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