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Karaciğeri temizliyor. Alzheimer'ın düşmanı. Vitamin deposu sebze kapış kapış satılıyor

Vitamin deposu olarak bilinen besin değeri açısından normalinden 10 kat daha faydalı olan mor patatesin faydaları saymakla bitmiyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:18
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Vitamin deposu mor (ilkmor) patatesin faydaları. Karaciğeri temizliyor. Alzheimer'ın düşmanı

Karaciğeri temizliyor. Alzheimer'ın düşmanı. Vitamin deposu sebze kapış kapış satılıyor
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Sağlıkları için insanların doğal besinlere yönelmesi devam ediyor. Mor (ilkmor) patatesin faydaları dikkat çekti.

Mor (ilkmor) patatesle ilgili detaylar…

MOR (İLKMOR) PATATES NEDİR?

Latince ismi Dioscorea alata olan mor patates adını renginden alıyor. Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen mor patates Türkiye'de de ekilmeye başlandı.

MOR PATATESİN FAYDALARI

- İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde de kış aylarında tüketmek için önemli bir gıda olduğu bildirildi

-Mor patatesin Alzheimer'ın düşmanı olduğu biliniyor

-Kanda bulunan yağlar insan sağlığını tehdit eden bir başka durumdur. Mor patatesin faydaları arasında bu yağ oranını düşürmesi de bulunmakta olduğu biliniyor

-Kandaki yağ oranı düşünce kalp daha sağlıklı bir şekilde çalışmakta olduğu biliniyor

-Kanser riskine karşı vücudu koruyor

-Kalbi koruyor

- Tansiyon sorununa birebir olduğu bildirildi

-Sindirime yardımcı oluyor

-Karaciğeri temizler

- Antioksidan deposu

MOR PATATES PÜRESİ

Malzemeler:

1 kilo mor patates

1/2 su bardağı süt

2-3 yemek kaşığı tereyağı

tuz + karabiber

Yapılışı: Pişirmek için mor patatesleri yıkayıp küp şeklinde doğrayın. Patatesleri büyük bir tencereye koyun ve patatesleri kaplayacak kadar su dökün. Tencereyi patateslerle birlikte ocağa koyun ve orta-yüksek ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişirin. Patatesler çatalla yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Patatesleri boşaltın ve tencereyi ocağa geri koyun. Sıcak süt, tereyağı ekleyin ve tuz ekleyin. Bir patates ezici kullanarak, istediğiniz kıvama gelene kadar patatesleri ezin.

MOR PATATES NE KADARA SATILIYOR?

İlk mor patatesin kilosu 60-70 TL arasında satılıyor. Genellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde yetiştirilen mor patatesi online alışveriş sitelerinden satın almak mümkün.

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Bilinç
23.12.2022 15:43
Uydurulmuş bir hikaye. normal patatesten bir farkı yok. Üstelik genetiği değişmiş zararlı bir ürün. Tüketilsin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Bilhassa Nevşehir yöresinden. Mor domates, mor patates  
 
AVCI
23.12.2022 15:25
ulan ithalatcısı veya üreticisi yandaş olmasın  
 
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