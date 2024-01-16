Süper Lig takımı icradan satılığa çıktı. Açık artırma tarihi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig takımı icradan satılığa çıktı. Açık artırma tarihi belli oldu
Zor günler geçiren Kayserispor için borçlular kapıya dayandı. Sarı Kırmızılı kulüp borçları nedeniyle icralık oldu.

Türk futbolu, son zamanlarda yaşanan skandallarla sarsılıyor.

Hakemlere saldırı, sahadan çekilme, süper kupa finalinin iptali gibi olaylar, Türk futbolunun marka değerini düşürüyor.

Bu sorunlara bir de FIFA'nın transfer yasağı eklenince, bazı kulüpleri zor günler bekliyor.

Bu kulüplerden biri de Kayserispor.

Kayserispor, borçları nedeniyle icralık oldu.

Kulübün alacaklıları, paralarını tahsil edemedikleri için Kayseri Genel İcra Dairesi'ne başvurdu. İcra dairesi, Kayserispor'un isim, logo ve patent haklarını satışa çıkardı.

Kayserispor Futbol AŞ, Kayserispor Store ve Kayserispor Futbol Okulları isimleri, 27 Şubat'ta 35 milyon lira muhammen bedelle icradan satılacak.

Eğer ilk ihalede alıcı bulunmazsa, ikinci ihale 14 Mart'ta yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, online olarak teklif verebilecek.

1.png

dd.jpg

Kayserispor'un isim haklarının satışa çıkması, Türk futbol tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

Kulübün taraftarları, bu duruma tepki gösteriyor.

Kayserispor'un en önemli oyuncusu olan Mame Thiam da, ara transfer döneminde Pendikspor'a gitti. Thiam'ın transferi, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında bir anlaşmazlığa yol açtı.

Fenerbahçe, Thiam'ın bonservis bedeli olan 76 bin euroyu alamadığı için Kayserispor'a haciz işlemi başlattı.

İlgili Haberler
Kayserispor Galatasaray maçını anlatan fotoğrafı paylaştı
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Galatasaray Kayserispor'a hazırlandı. Sacha Boey ve Davinson Sanchez gelişmesi
Galatasaray Kayserispor'a hazırlandı. Sacha Boey ve Davinson Sanchez gelişmesi
Karagümrük Kayserispor'a patladı. Maçta tam 5 gol vardı
Son Haberler
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti Spor
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet Ekonomi
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün Gündem
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi