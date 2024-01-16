Süper Lig takımı icradan satılığa çıktı. Açık artırma tarihi belli oldu

Türk futbolu, son zamanlarda yaşanan skandallarla sarsılıyor.

Hakemlere saldırı, sahadan çekilme, süper kupa finalinin iptali gibi olaylar, Türk futbolunun marka değerini düşürüyor.

Bu sorunlara bir de FIFA'nın transfer yasağı eklenince, bazı kulüpleri zor günler bekliyor.

Bu kulüplerden biri de Kayserispor.

Kayserispor, borçları nedeniyle icralık oldu.

Kulübün alacaklıları, paralarını tahsil edemedikleri için Kayseri Genel İcra Dairesi'ne başvurdu. İcra dairesi, Kayserispor'un isim, logo ve patent haklarını satışa çıkardı.

Kayserispor Futbol AŞ, Kayserispor Store ve Kayserispor Futbol Okulları isimleri, 27 Şubat'ta 35 milyon lira muhammen bedelle icradan satılacak.

Eğer ilk ihalede alıcı bulunmazsa, ikinci ihale 14 Mart'ta yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, online olarak teklif verebilecek.

Kayserispor'un isim haklarının satışa çıkması, Türk futbol tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

Kulübün taraftarları, bu duruma tepki gösteriyor.

Kayserispor'un en önemli oyuncusu olan Mame Thiam da, ara transfer döneminde Pendikspor'a gitti. Thiam'ın transferi, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında bir anlaşmazlığa yol açtı.

Fenerbahçe, Thiam'ın bonservis bedeli olan 76 bin euroyu alamadığı için Kayserispor'a haciz işlemi başlattı.