Arda Turan BDDK üyelerini gece yarısı sorguya çekip tehdit etmiş. Skandalı Feridun Niğdelioğlu ortaya çıkardı

Fatih Terim Fonu olarak bilinen futbol dünyasının en büyük vurgununda yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Yüzde 200 kar etmek isterken 14 milyon dolarını elden fona teslim eden Arda Turan'ın parasını kaptırdıktan sonra büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Arda Turan'ın avukatıyla birlikte gece yarısı BDDK Başkanı ve üyelerini sorguya çektirdiğini iddia eden gazeteci Feridun Niğdelioğlu çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Niğdelioğlu, Arda Turan'ın BDDK üyelerinden raporda, fona para kaptıranları değil, adı geçen bankayı suçlamaları çağrısında bulunduğunu ve bunu da tehdit yoluyla yaptığını açıkladı.

İŞTE SKANDAL OLAYIN AYRINTILARI

Feridun Niğdelioğlu'nun iddiaları:

Arda Turan BDDK Başkanı ve yönetim kurulunu gece yarısı hizaya dizip hepsine hesap soruyor.

‘BDDK olarak bankayı suçlayın, bizi suçlamayın' diyor.

‘Ben her yerde varım’ diyor.

Sana söylüyorum, bak! Orada avukatlar terk ediyor masayı.

Sen orada herkese racon kesiyorsun.

Bu nasıl bir güç!

BDDK'da bunları anlatacak bir tane mert adam yok mu?

'Gelip bizi evlerimizden çağırttılar gece yarısı Arda Turan, BDDK'yı hizaya dizip tehdit etti' diye söyleyemiyor musunuz?

Arda'nın avukatı bile utançtan kızarmış!