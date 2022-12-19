Karaman’da otomobil yangını

Karaman’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Alacaksuluk Mahallesi 430 Sokak üzerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, G.U.’nun kullandığı 70 DS 229 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Aracını durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yanan aracı kısa süre içinde söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında motor kısmı yanan araçta maddi hasar oluştu.



(Kaynak: İHA)