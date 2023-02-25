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Spor salonunda kablo hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

Karaman’da bulunan kapalı spor bir salonunda kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli kişi yakalandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:46
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Karaman’da spor salonundan bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Spor salonunda kablo hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Karaman’ın Ermenek ilçesinde spor salonundan 100 bin lira değerinde bakır kablo çalan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni yapılan kapalı spor salonundan kablo hırsızlığının yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Spor salonu ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin A.Y.ve V.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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