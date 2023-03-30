Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu tahminlerden daha fazla oy alacak

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı içindeki iş birliği arayışını Meclis seçimlerinde çoğunluğu sağlamak için elzem görürken AKP’nin son dakika Cumhur İttifakı’nı genişletme adımları için, “Tayyip Bey'i şu an birazcık panik içinde görüyorum. Kaybetme ihtimalinin arttığını görüyorum” sözlerini kullandı.

“TAYYİP BEY DE BUNUN TAM TERSİNİ İSPAT EDEBİLMEK İÇİN KOLLARI SIVADI”

Temel Karamollaoğlu, “4 aday seçimin ikinci tura kalmasına neden olabilir. Böyle olsa da ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun kalacağını söyleyebiliriz. Sizce 2. turun riski nedir?” Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu seçim tahminlerin ötesinde bir netice verecek diye düşünüyorum. Birinci turda kazanma ihtimali var diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun tahminlerden daha fazla oy alacağını ve fark ortaya koyacağını zannediyorum. Tabii ki bu nihayet tahmin, zan. Tayyip Bey de bunun tam tersini ispat edebilmek için kolları sıvadı. Her yolu da deniyor. Grup grup insanları da etkilemeye çalışıyor, toplumun genel kesimini de etkileyebilmek için çare arıyor.”

‘KAZANAMAYACAĞINI BİLEREK SEÇİME GİRMEK BAŞKA BİR NİYET GEREKTİRİR’

Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 adaylı bir yarış olacak görünüyor. İnce’nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” Sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

“Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinden nasıl bir netice çıkacak bilmiyorum ama 4 adayın seçime girmiş olması ister istemez neticeyi birinci turda etkileyecek gözüküyor. Seçimi kazanmayacağını bile bile bir seçime girmek başka bir niyet gerektirir. O da cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemektir. Ben 1 milyon, 3 milyon oy alacağım. Yani o niyetle girdiğiniz zaman kimden oy alacağınıza bağlı olarak denklem değişir. Hesaplanarak yapılan bir iştir. Vazgeçerler mi, geçmezler mi göreceğiz.”