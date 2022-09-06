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Taciz ve tehdit suçlamasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti. Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı

Geçen yıl Mehmet Ali Erbil, TikTok fenomeni Ece Ronay Bilir'in klibinde oynamıştı. Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Erbil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkartıldı. Duruşmada Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil ve asistanı tanık olarak dinlendi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:13
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Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı! Taciz ve tehdit suçlamasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti

Taciz ve tehdit suçlamasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti. Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı
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Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil ve asistanı tanık olarak dinlendi. Mehmet Ali Erbil'in avukatı müvekkilinin sabah geçirdiği rahatsızlık sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirtirken, müşteki Ece Ronay Bilir de duruşmaya katılmadı.

'KARŞI TARAF TEK GEL DEYİNCE GİTME DEDİM'

Duruşmada Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, tanık olarak dinlendi. Kardeşi ile şikayetçi arasındaki bir telefon görüşmesine şahit olduğunu söyleyen Erbil, "Kardeşim Mehmet Ali'nin davet aldığını duydum. Nasıl gideceğini sordum. Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme dedim. Karşı taraf, 'tek gel' deyince de 'gitme' dedim, oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim veya görgüm yoktur. Konuşmaları Mehmet Ali Bey telefon görüşmesi sonrası asistanına, 'Beni çağırıyorlar, gitsem mi gitmesem mi' diye sorması üzerine duydum dedi. Konuşmaları nasıl duyduğumu hatırlamıyorum" dedi.

'MESAJI BEN YAZDIM' 

Mehmet Ali Erbil'in asistanı Nuray Kaya da tanık olarak verdiği ifadede, "Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil'e instagram üzerinden ulaşarak, klipte oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti. İlk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitmesiyle ekip olarak yemeğe davet ettiler. Sonra vazgeçtiler. Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil'in tek başına gelmesini istedi. Ben 'tek başınıza gitmeyin' dedim. Hanımefendi 'asistanınızı getirmeyin' dedi. Ben de 'istiyorsa kendisi gelsin kahveye' dedim. Sanık ile aynı odada kalırım. Gece sanık, şikayetçinin kendisini çağırdığını, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım, 'Çok istiyorsan sen gel, bu gece koynumda yat' diye mesaj attım. Birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti" dedi. Hakimin "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajı kimin yazdığını sorması üzerine Kaya, "Bu mesajı ben yazdım. 'Mehmet Ali Bey öyle bir mesaj yaz' dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı sanık talep etti" diye konuştu. Hakim, usulüne uygun tebliğe rağmen ve mazeretini belgelendirmeyen sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla getirilmesine, Ece Ronay Bilir'in güncel adresine tebligat gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret olduğu, bir başka mesajının ise 'Tehdit' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
 

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