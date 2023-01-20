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  • Mehmet Ali Erbil mahkemede aylık gelirini açıkladı. "Oyuna getirildim"

Mehmet Ali Erbil mahkemede aylık gelirini açıkladı. "Oyuna getirildim"

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ve hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Mehmet Ali Erbil duruşmadaki savunmasında, "Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:11
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Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı! Aylık geliriyle şaşırttı

Mehmet Ali Erbil mahkemede aylık gelirini açıkladı. ''Oyuna getirildim''
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Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakim karşısına çıktı. 

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Ece Ronay katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları hazır bulundu.

AYLIK GELİRİ 100 BİN LİRA

Kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. 

Sanık Mehmet Ali Erbil savunmasında, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti. Adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve 'ben muhatap olacağım' dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

"SİZİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR MESAJ ATTIM’ DEDİ"

Mehmet Ali Erbil'e iddianamede yer alan mesajların sorulması üzerine ise, "Mesaj atılan gün asistanım olaya dahil oldu ve iddianameye konu ’Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum’ şeklindeki mesajı o atmıştır. Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım böyle böyle bir olay oldu sizi korumak için böyle bir mesaj attım dedi" şeklinde savunma yaptı.

Duruşma mütalaa hazırlanmak üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek ertelendi.
 

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suat
20.01.2023 09:52
Bu adamdan oldum olası huylandım. Gençliğinde de sevmezdim bunu zaten. Nedense bir güvensizlik sembolü sanki.  
 
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