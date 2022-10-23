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Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:15
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Karasu ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
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İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde D010 Karayolu Kocaali istikametinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 NG 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü C.K., Y.İ.K., R.K. ve A.K. yaralandı.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHELE YAPILDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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