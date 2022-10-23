﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı

İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde D010 Karayolu Kocaali istikametinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 NG 429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü C.K., Y.İ.K., R.K. ve A.K. yaralandı.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHELE YAPILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.