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Kardeşinin cesedine bir an olsun bakamadı!

Antalya’da bir işyerinin çatısı çökünce beton zemine çakılan 32 yaşındaki Cem Bulut hayatını kaybetti. Acı haberi alan abisi kardeşinin cesedinin başından bir an olsun bile ayrılmadı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:51
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Kardeşinin cansız bedenini bir an olsun yalnız bırakmadı!

Kardeşinin cesedine bir an olsun bakamadı!
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Olay, Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında Yeni Sanayi 5005 sokak üzerinde asansör tamiri yapılan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işyerine gelen işletme sahibi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. 

CANSIZ YATAN KARDEŞİNE BAKMAKTA ZORLANDI
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine şahsın erkek kardeşi de geldi. Acı haber karşısında yıkılan kardeşi, bir an olsun cesede bakmakta zorlandı. Genci işyeri çalışanları ve mesai arkadaşları teselli etti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunmak için işyeri içerisini sunta ile ile kaparak perdeleme yaptı. İşyeri sahibinin ise hayatını kaybeden şahsı tanımadığını öğrenildi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yürek yakan kareler! Kardeşinin cesedine bir an olsun bakamadı! - Resim : 1

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