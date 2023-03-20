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'Dublör' yöntemiyle dolandırdılar! Yakayı ele verdiler…

Mersin’de Ç.A.'nın ehliyetini çalıp, 'dublör' yöntemi ile adına telefon hattı alarak, bankadaki 15 bin TL'sini hesaplarına geçirip, adına 100 bin TL kredi çeken 2'si kadın, 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:32
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Mersin’de Dublör yöntemiyle 115 bin TL dolandırdılar: 2'si kadın 3 şüpheli gözaltında

'Dublör' yöntemiyle dolandırdılar! Yakayı ele verdiler…
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Mersin'de ehliyeti çalınan Ç.A., polise başvurup, adına telefon hattı alındığını, banka hesabındaki 15 bin TL'nin de çalındığını, ardından farklı bir bankadan 100 bin TL'lik kredi çekildiğini söyledi. Çalışma başlatan polis, Ç.A.'nın sosyal medyadan tanıştığı Y.B.'nin ehliyeti çalıp, R.U.Y.'ye verdiğini belirledi. Ç.A.'ya benzeyen R.U.Y.'nin dublör olarak kullanıldığı tespit edildi. R.U.Y.'nin hat aldığı, yeni hatla e-Devlet şifresine tanımlı telefon numarasını değiştirip, kredi çektiği belirlendi. Polis, Y.B. R.B. ve R.U.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U.Y. tutuklandı, diğer 2 kişiye ise ev hapsi verildi.

(Kaynak: DHA)

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