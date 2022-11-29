29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Can Yaman ile ayrılmıştı. İtalyan spiker Diletta Leotta'nın yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Can Yaman ile ayrılmıştı. İtalyan spiker Diletta Leotta'nın yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Ünlü oyuncu Can Yaman'la uzun süren bir ilişki yaşayan fakat daha sonra ayrılan İtalyan spiker Diletta Leotta yeni sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Leotta'nın yeni sevgilisi de tanıdık çıktı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:49
Takip Et

İtalyan spiker Diletta Leotta'nın yeni sevgilisi de tanıdık çıktı! Can Yaman ile ayrılmıştı

Can Yaman ile ayrılmıştı. İtalyan spiker Diletta Leotta'nın yeni sevgilisi de tanıdık çıktı
+
Aa
-

Oyuncu Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta'nın magazin gündemine bomba gibi düşen aşkı geçen yıl bitmişti. Can Yaman'dan sonra iki sevgilisi daha olan güzel spikerin son sevgilisinin ise Beşiktaş'ın ve Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius oldu. 

Diletta Leotta sosyal medya paylaşımıyla yeni aşkı Karius’u duyurdu. Karius da aynı pozu paylaşarak aşkı doğruladı. 

İtalyan dergisi Gente sürpriz ilişki hakkında şu yorumu yaptı: “Birkaç haftadır Instagram'da birbirlerini takip ediyorlar ve öyle görünüyor ki, ikisi arasında şu anda duygusal ilişkilerinin yanında, dil eğitimi konusunda bir ilişki var.”

 “Şu anda güzel sunucu İngilizcesini geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. İşi bunu gerektiriyor ve bu bir profesyonellik meselesi. Ama şimdi, söylentiler ışığında, kendinize şunu sorun: dilsel zenginleşmenin arkasında belki de kalbin sınırlarını genişletme arzusu olabilir mi?”

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük eleştirilere maruz kalan ve forma giydiği 2019-2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılan Loris Karius'un özel hayatı da çok konuşulmuştu.
O dönem ünlü Alman model Sophia Thomalla ile birlikte olan Loris Karius, sevgilisiyle sık sık kameralara yakalanıyordu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.