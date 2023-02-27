Şakkadanak Necmettin de Beşiktaş'tan istifa etti. Şaaakk bi on milyar dolar dahaaa

Beşiktaş ve Antalyaspor mücadelesinde taraftarı bir ağızdan 'Mülteci istemiyoruz' tezahüratında bulundu. Arından iki takım taraftarı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek 'İzmir Marşı'nı söyledi.

Diğer taraftan Antalyaspor ve Beşiktaş tribünü 'Hükümet istifa' tezahüratı yaptı. Ardından tribünden ''Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan'' sesleri yükseldi.

Bu çıkışa kızan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Şimdi de 'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ve yaptığı dolar açıklamaları gündeme gelen iktidar destekçisi ekonomi yazarı Necmettin Batırel Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Batırel sosyal medya hesabından şöyle dedi:

Bugünden itibaren Beşiktaş taraftarlığımı mezara gömdüm. Sporu siyasete alet ettiler. Yazıklar olsun. Utanın be utanın Erdoğan olmasaydı o stada asla kavuşamazdınız.

Öte yandan Batırel, yıllar önce doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyar dolar, düşürürüm doları" ifadesiyle gündem olmuştu.

MHP’LİLER BEŞİKTAŞ’TAN İSTİFA KUYRUĞUNDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki göstermişti. Bahçeli, daha sonra Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Bahçelinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atayi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Beşiktaş üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.