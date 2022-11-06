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Genç kadının karnından 3 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Samsun’da 26 yaşındaki kadının karnından 3 kiloya yakın kitle çıkartıldı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 10:04
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Karnından 3 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Genç kadının karnından 3 kiloya yakın kitle çıkartıldı
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26 yaşındaki E. K. adlı kadın, karnında şişlik, nefes alamama, tuvalete çıkamama gibi şikayetlerle KKTC'de bir hastaneye başvurdu. Burada karnında kitle olduğu tespit edilen E. K., ameliyat olmak için Samsun’da bir özel hastaneye geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün tarafından ameliyata alınan genç kadının karnından 2 kilo 890 gram ağırlığında, 20'ye 20 santim büyüklüğünde bir kitle çıkartıldı.

“KARNINDAN 3 KİLOYA YAKIN KİTLE ÇIKARTILDI”

Genç hastanın karnından 3 kiloya yakın kötü huylu kitle çıkartıldığını belirten Prof. Cazip Üstün, “Hastamız 26 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını sürdürüyor. Orada yapılan tedavide karında kitle tespit edilmiş. Gelmeden önce yapılan tomografi de aşağı yukarı 20'ye 20 cm büyüklüğünde bir kitle ile karşılaşılmış. Orada yine dermoid kist denilen yani içerisinde kıl olan bir tümör şekli olarak rapor edilmiş. Kitlenin büyüklüğü nedeniyle hastamız neredeyse nefes bile alamıyordu. Gerekli hazırlıkları yapıp ameliyata aldık. 2 bin 890 gram ağırlığında bütün karnı dolduran bir kitle çıkarttık” diye konuştu.

“İLAÇ TEDAVİSİNE YANIT VERMESİ ÇOK MÜMKÜN”

Tümörün kötü huylu çıkmasına rağmen, genç hastanın ilaç tedavisi ile hastalıktan kurtulma ihtimalinin oldukça mümkün olduğunu belirten Prof. Üstün, şunları söyledi:

“Frozen dediğimiz ameliyat sırasında kabaca tümörün cinsi hakkında bilgi veren patolojik tetkik yaptırdık. İlk tetkik sonucu mix germinal tümör olabileceğini söylediler. Hastamız genç ve bekar olduğu için fertilite koruyucu cerrahi dediğimiz yöntemle kitleyi çıkarttık. Bağırsaklarda olan yapışıklıkları temizledik. Rahimde bir sıkıntı olmadığı için almadık ve ileride çocuk sahibi olabilmesinde bir engel yok. Tabii, kemoterapi ve ilaç tedavisi alacak. Bu gibi durumlarda hastaların ilaç tedavisine cevap verme ihtimali çok yüksek oluyor. İnşallah hayırlısıyla tamamıyla kurtulacak diye tahmin ediyoruz. Kist, bütün karnı doldurduğundan dolayı hastamız ameliyat öncesi nefes alamıyordu. Kitle, diyaframı da baskılıyordu. Büyük tuvaletine çıkmakta da zorlanıyordu. Ameliyatın ardından bunun gibi sıkıntıları atlatmış oldu. Kemoterapi ve ilaç tedavisi ile de tamamen sağlığına kavuşmasını diliyoruz”

 

İHA

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