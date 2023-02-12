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Karın üzerine 'Yardım edin' yazdılar. Jandarma yazıyı görüp helikopterle kurtardı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem köyleri de vurdu. Karın üzerine 'Yardım edin' yazan depremzedelerin çağrısına jandarma ekipleri koştu. Ekipler, alana helikopterle iniş yaparak onlarca depremzedeyi kurtardı. 

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:13
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Depremzedeler kara 'Yardım edin' yazdı: Jandarma ekipleri yetişti

Karın üzerine 'Yardım edin' yazdılar. Jandarma yazıyı görüp helikopterle kurtardı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden köyler de etkilendi. 

Depremin yaşandığı 10 şehirden köylerde etkilenirken, yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kaplı köylerde depremzedeler çareyi kara yazmakla buldu. Depremzedeler, karın üzerine 'Yardım edin' yazısı yazarak yardım çağrısında bulundu. Depremzedelerin yardım çağrısına jandarma ekipleri yetişti. 

Evlerin, ahırların yıkıldığı ve henüz ulaşılamayan çok sayıda köy olduğu bildiriliyordu. 

KARIN ÜZERİNE 'YARDIM' YAZDILAR

Köyde yaşayan depremzedeler, karın üzerine 'Yardım edin' yazısını yazdı. Depremzedelerin yardım çağrısına jandarma ekipleri koştu. 

Depremin etkilediği köy ve kırsal mahallede yaşam savaşı verilirken, kara yardım yazısı yazan depremzedeler jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 

JANDARMA HELİKOPTERLE ONLARCA DEPREMZEDEYİ KURTARDI

Deprem etkilenen köylerde depremzedeler, karın üzerine 'yardım edin' diye yazdı. 

Yazıyı gören, jandarma ekipleri helikopterle alana iniş yaparak onlarca depremzedeyi kurtardı. 

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