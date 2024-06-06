Karpuz Şenliği'nde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiyeden serinleten hareket

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Harun Reşit İlkokulu'nda düzenlenen Karpuz Şenliği, öğrenciler ve öğretmenler için unutulmaz anlara sahne oldu. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gerçekleştirilen etkinlikte, sıcaktan bunalan öğrenciler için Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri devreye girdi. Şenlikte eğlenen öğrencilere itfaiye ekipleri tarafından su püskürtülerek adeta yağmur havası yaratıldı. Bu serinletici müdahale, öğrencilerin ve öğretmenlerin sevinç dolu anlarını daha da keyifli hale getirdi.