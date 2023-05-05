Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor

İzmir Karşıyaka taraftarı yıllardır bir stat hayali kuruyor. Siyasilerden kim gelse stat sözü veriyor sonrasında bu sözler unutulup gidiyor ne hikmetse?

İzmir kent merkezindeki sahil şeridine yapılması düşünülen stadın adının Zübeyde Hanım konulması düşünülüyor.

Hal böyle olunca işler biraz karışıyor anlaşılan!

Diğer taraftan arazinin konumunun paha biçilemez oluşu kimlerin iştahını kabartıyor dersiniz?

Tabii ki rant gruplarının!

Türlü bahaneler üretilip duruluyor, stadı yaptırmamak için.

Mesela geçtiğimiz sene mimar muvafakat belgesi vermediği için stadın yapımına başlanamamıştı.

Bakanlık desen oyalayıp duruyor Karşıyakalıları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı topu İzmir Belediyesi’ne atıyor, o TOKİ’ye oradan oraya sürüklenip duruyor proje!

Kulağımıza gelen bilgilere göre iktidara yakın bir firma, stat arazisine rezidans projesi yapmaya kafayı takmış!

Seçimden önce bu işi bitirmek istiyor firma yetkilileri ancak hükümet seçim öncesi böyle bir projeye sıcak bakmıyormuş!

Vallahi stadın adından mı rahatsız oldular dersiniz?

Yoksa gözlerini sadece para mı bürüdü orasını bilemeyeceğiz.

Tek bildiğimiz birilerini bu stadın yapımına bile isteye engel olduğu!

Karşıyaka Belediye Başkanı ise bastırıp duruyor stadın yapımı için.

Çalmadık kapı, başvurmadık yer bırakmıyor.

Öyle ya da böyle o stadı yaptıracak belli ki.

Ama önce çıkıp biri açıklama yapmalı, bu rant iddialarıyla ilgili!

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birinin yıllardır özlemini çektiği stadyumun yapımı, rant meselesi yüzünden mi engelleniyor?

Kim bu iktidara yakın firma?

Stat alanına çökmeye çalışanlar kimler?