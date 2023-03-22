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Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına, Kars'ta "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı” oluşturuldu. Fidanlar, deprem şehitleri için toprakla buluştu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 20:57
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Kars'ta fidanlar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dikildi

Fidanlar depremde hayatını kaybedenler için dikildi
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(İHA) Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren canlar, Kars'ta da unutulmadı. Bayrampaşa Ağaçlandırma Sahası’nda oluşturulan alandaki fidan dikimi etkinliğine Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna ile birlikte, Cumhuriyet Başsavcısına Vekaleten Burak Kılıç , İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Kars Orman İşletme Yüksel Saraç ve protokol üyeleri, depremzede vatandaşlar ve ormancılar katıldı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve ülkedeki deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla oluşturulan ormanın ilk fidanları, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, protokol üyeleri ve ilimizde misafir edilen depremzedelerin katılımı ile toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Kurulacak olan Hatıra Ormanı’na 3 hektarda bin sarıçam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Depremzede vatandaşlara ve diğer konukları için hazırlanan hediyeler etkinlik esnasında katılımcılara verildi.

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