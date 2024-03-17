Selçuk İnan darbeyi en yakınındakilerden yedi. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında son haftalarda kötü bir performans sergileyen Çaykur Rizespor sahasında Selçuk İnan yönetiminde ikinci maçına çıkan Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadelede iki ekipte top kontrolünde birbirine üstünlük kuramazken Anadolu kulüplerinde alışıldık olduğu hücumda kanat organizasyonları tercih edildi.

Rizespor rakibine kendi sol kanadından yüklenmeyi tercih ederken Gaziantep FK iki tarafı da etkili bir şekilde kullandı.

Mücadelenin ilk şutu karşılaşmanın 11. Dakikasında Gaziantep FK’den geldi. Sol kanatta topla buluşan Mbakata’nın ortasına Djilobodji koşarak kafa vursada top kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.

25. dakikada Draguş’un ara pasında soldan ceza sahasına giren Sorescu’nun şutunu yine Gökhan engelledi.

Bu pozisyonun hemen ardında rakibini gafil avlamak isteyen Shelvey uzun oynayarak topu Akintola’ya attı. Hızlı bir şekilde sol taraftan ceza sahası içine giren Akintola aynı hızda şutunu çıkarsada kaleci Nita iki hamlede topun sahibi oldu.

İlk yarının son atağı 40. Dakikada Gaziantep FK’den geldi. Sol taraftan içeri girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Draguş iyi bir şut çıkarsada bir kez daha kalesinde devleeşn Gökhan golü engelledi.

Suskun geçen ilk yarının aksine ikinci yarı teknik direktörlerin uyarıları sonrası hızlı başladı.

54. dakikada savunma arkasına sarkan Sorescu Maxim’in uzun topunda sağ taraftan ceza sahasına girdi. Sağ ayağı ile düzgün bir vuruş çıkaran yıldız futbolcu bu sefer Gökhan’ı da avlayınca durum maçın ilk golü geldi.

Gaziantep’in attığı gol sonrası reaksiyon gösteren Rizespor topun kontrolünü eline aldı. İlhan Palut’un direktifleri doğrultusunda hücuma daha sık çıkmaya başlayan Karadeniz ekibi kısa sürede sonuç aldı.

64. dakikada Rizespor’un kullandığı köşe vuruşunda Emirhan topu kafayla indirdi. Arka direkte top Gaich’e gelmeden müdahale etmek isteyen Mbakata ters bir dokunuş yapınca takımını yaktı ve durum 1-1’e geldi.

69. dakikada oluşan karambolde topu elinden kaçıran Nino geri almak isterken Rizeli Shelvey’i yerde bıraktı. Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Shelvey topu kaçırınca taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

84’te Zeqiri’nin sol kanattan açtığı ortada savunmaya fark ettirmeden gelen Olowoyin kafayla topu uzak direğe yollayarak farkı ikiye çıkardı.

90+7’de gol için tüm hatlarıyla hücuma çıkan Gaziane FK’de Nino’nun açılmasını fırsat bulan Gökhan uzun bir pasla topu Zeqiri ile buluşturdu. Orta alanda aldığı topu boş kaleye doğru süren Zeqiri zorlanmadan golü attı ve farkı 2’ye çıkardı.

Böylece geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden bu hafta ise maça oldukça etkili başlayıp öne geçen Gaziantep FK art arda gelen hatalar ile kalesinde 3 gol gördü.

Gelen galibiyet ile kötü günleri arkasında bırakan Rizespor 42 puanla 7. Sıraya yerleşirken Gaziantep FK 16. Sırada kaldı.