Kastamonu Üniversitesi akademik personel alacak

Kastamonu Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi olmak üzere 11 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 aralık 2022 olarak belirtildi.

Kaynak : Kamuilan sitesinde Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada ''Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.'' denildi.



- Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu(1)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Bkz.)

4- Lisans Transkripti (Bkz.)

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(1)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezun Belgesi (Bkz.)

4- Lisans Transkript Belgesi (Bkz.)

5- Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (Bkz.)

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Bkz. Üniversitemize teslim edilen belgeler doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

2- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7'nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://pdb. kastamonu. edu. tr/index. php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler" başlığı altından temin edilebilir.