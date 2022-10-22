Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Olay, İnönü Mahallesinde Eski Sanayi Sitesi girişinde gerçekleşti. K.K. idaresindeki 37 AE 295 plakalı otomobil kendi şeridinden çıkarak, 37 D 0118 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan K.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan K.K, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kazanın ardından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Özel halk otobüsüne ait güvenlik kamerası görüntüsünde otobüsün kendi şeridinde ilerlerken otomobil, şeridinden çıkarak halk otobüsüne çarpıyor. Halk otobüsü şoförünün korna ile uyarmasına rağmen yaşanan kazada halk otobüsündeki yaşanan panikte görüntülerde duyuluyor.