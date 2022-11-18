İbrahim Kalın'dan Katar'a destek. Dünyada tartışma konusu olmuştu

Katar pazar günü başlayacak Dünya Kupası’nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mantıklı bir karar alındı" diye konuştu.

KATAR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Gazete Duvar'ın haberine göre, İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz."

BÜYÜK ŞİRKETLER YASAKTAN MUAF

FIFA, Katar yetkilileri ile yapılan son görüşmelerin ardından pazar günü başlayacak Dünya Kupası’nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını bildirmişti.

Yapılan açıklamada, stadyumlarda alkolsüz bira satılacağı vurgulanırken, "stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" belirtilmişti. Stadyumlarda bulunan ve büyük şirketlere ayrılan bölümlerde ise alkollü içecek servisine izin verileceği ifade edildi.

İLK DÜDÜK PAZAR GÜNÜ ÇALACAK

Dünya Kupası'nın açılış maçında Pazar günü TSİ 19:00'da ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Turnuva 18 Aralık Pazar günü TSİ 18:00'de başlayacak final maçı ile sona erecek.