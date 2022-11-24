Arabistan Prensi çenesi kırılan oyuncuya özel uçağını verdi

Arjantin'i yenerek asrın sürprizi yapan Suudi Arabistan'da çene kemiği kırılan Al-Shahrani Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın özel uçağıyla hemen Almanya'ya gönderildi ve ameliyat edildi.

Al-Shahrani ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlıyarak sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.