Arabistan Prensi çenesi kırılan oyuncuya özel uçağını verdi

Arjantin'i yenerek asrın sürprizi yapan Suudi Arabistan'da çene kemiği kırılan Al-Shahrani Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın özel uçağıyla hemen Almanya'ya gönderildi ve ameliyat edildi.
Al-Shahrani ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlıyarak sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.
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