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Arabistan Prensi çenesi kırılan oyuncuya özel uçağını verdi

Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenen Suudi Arabistan'da Al-Shahrani ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:23
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Arjantin maçında çenesi kırılan futbolcuya Arabistan Prensi özel uçağını verdi

Arabistan Prensi çenesi kırılan oyuncuya özel uçağını verdi
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Arjantin'i yenerek asrın sürprizi yapan Suudi Arabistan'da çene kemiği kırılan Al-Shahrani Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın özel uçağıyla hemen Almanya'ya gönderildi ve ameliyat edildi.

Al-Shahrani ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlıyarak sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.

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