Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı. İstek şarkı nedeniyle öldürülmüştü

Ankara'daki bir eğlence mekanında istek parça nedeniyle çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener'in ölümüne ilişkin istinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı.

KAYNAK: AA
Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı. İstek şarkı nedeniyle öldürülmüştü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, davanın karar aşamasına geldiğini bildirerek sanıklardan son sözleri sordu.

Sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını belirtti. Gündüz de "Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratimi talep ediyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk de beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a "kasten öldürme" suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, sanık Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmedilen Gündüz "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme yerel mahkemenin beraatine hükmettiği tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Soyalp'in maktul Şener'e yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener, olay yerinde hayatını kaybetti.

İddianamede, sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz'da karar verilen dosyada, İlker Karakaş, Ali Gündüz "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz'de üzerlerine atılı suçtan beraat etmişti.

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