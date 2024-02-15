Kaybolan geminin son sinyal verdiği yer ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kaybolan geminin son sinyal verdiği yer ortaya çıktı
Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli, 69 metre boyundaki kargo gemisinin sinyal verdiği son nokta ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisinin battığı bilgisiyle birlikte, gemide bulunan 6 Türk mürettebatın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

Geminin sinyal verdiği son nokta da ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin saat 06.32'de yardım çağrısında bulunduğu, ancak saat 07.12'de sinyalinin kesildiği ve geminin çağrılara cevap vermediği belirtilmişti.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine hızla yönlendirildiği belirtildi. Ancak, arama çalışmaları sırasında TCSG 313 botunun bölgeye ulaştığı, ancak gemiye dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda içi boş bir can salının bulunduğu kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasında, krizle başa çıkmak için bir kriz masası oluşturulduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da 69 metre uzunluğundaki ticari gemide mürettebatın Türk olduğunu belirtti ve olay yerinde üç botun çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Gemide yaklaşık altı personelin bulunduğu tahmin ediliyor. Olayın sebebi ve geminin durumuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

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