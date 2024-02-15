Marmara'da batan gemiden geriye sadece boş sal kaldı. Bermuda Şeytan üçgeni hikayesi gibi

Kaynak: ANKA
Marmara'da batan gemiden geriye sadece boş sal kaldı. Bermuda Şeytan üçgeni hikayesi gibi
Marmara'da sabah saatlerinde acil durum sinyali verdikten sonra batarak kaybolan 'Batuhan A' gemisinin ardından geriye sadece boş bir sal kaldı. Bermuda Şeytan Üçgeni hikayesi gibi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi’nde seyir halindeyken batan kargo gemisinin çalışanlarına ulaşmak için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Boş bulunan can salının görüntüsünü de paylaşan Yerlikaya, “Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.

Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.”

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