Marmara'da batan gemi bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Marmara'da batan gemi bulundu
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde batan geminin yeri tespit edilerek bulundu. İlk görüntü geldi.

Marmara Denizi'nde İmralı açıklarında sabah saatlerinde batan geminin yeri tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte gemi bulundu.

Şimdi de 6 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri olay yerinde 55 metre derinlikte arama kurtarma çalışması yapıyor. Ekipler, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar 275 personelle sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nde İmralı açıklarında mermer taşıyan "Batuhan A" adlı yük gemisi hava şartları nedeniyle battı. Geminin batmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Geminin mermer taşıdığı ve 53 yaşında olduğu belirtildi. Geminin dökme dolomit taşıdığı vurgulandı.

Gemide ayrıca altı mürettebat olduğu ve 6 mürettebatın Türk olduğu bildirildi. Geminin sinyal verdiği son nokta da ortaya çıktı.

GEMİ MÜRETTABATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, kayıp mürettebatın isimleri de belli oldu.

Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

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