Batan gemi mürettebatının son görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştı

Kaynak: İHA
Batan gemi mürettebatının son görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştı
Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin gemi batmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Doğuşcan Y.'nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acenta şirketine teşekkür ettiği görüldü.

Geminin AL-DEN Shipping Grup’a ait olduğu ortaya çıktı. Armatör Murat Altıntaş’ın da batan gemide bulunduğu öğrenildi. Geminin mermer taşıdığı ve 53 yaşında olduğu belirtildi. Geminin dökme dolomit taşıdığı vurgulandı.

Gemide ayrıca altı mürettebat olduğu ve 6 mürettebatın Türk olduğu bildirildi. Geminin sinyal verdiği son nokta da ortaya çıktı.

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İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

"Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.

Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir.

Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir.

Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

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