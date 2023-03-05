Kayseri Şeker Fabrikası SPK'ya başvurdu

Buna göre, Şirketin 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 750 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600 milyon TL'den 706 milyon TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 106 milyon TL nominal değerli 106 milyon adet payların halka arzı gerçekleştirilecek.

Şirket konu ile ilgili taslak izahnamenin onayı için 3 Mart'ta SPK'ya başvurdu.

Açıklamada, "Şirketimiz tarafından Kurul'a yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve Kurul'un onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız." denildi.

Şirket halka arzına Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık yapacak.