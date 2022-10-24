Kayseri'de fabrika alevlere teslim oldu!

Olay, Kayseri'de saat 03.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik kapı imalatı yapan fabrikada yangın meydana geldi. Kısa süre içinde büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.