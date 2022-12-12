Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama

Beşiktaş'ın da istediği, teknik direktör Şenol Güneş'in de açıkladığı Onur Bulut'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Elyasa Süme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşemsi sezon sonunda sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir"