Kayyum yönetimindeki Kasımpaşa Konyaspor'dan puanı 72'de kopardı!

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve deplasmanda ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu.

Maçta başka gol olmadı ve iki ekip arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa 9, bir maçı eksik Konyaspor 11 puana yükseldi.



Kasımpaşa, milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

