Kayyum yönetimindeki Kasımpaşa Konyaspor'dan puanı 72'de kopardı!

Kaynak: Haber Merkezi
Kayyum yönetimindeki Kasımpaşa Konyaspor'dan puanı 72'de kopardı!

Hafta içersinde başına kayyum atanan Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, 72. dakikada attığı Claudio Winck'in attığı golle 1 puanı kurtardı.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve deplasmanda ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray'da kriz patlak verdi! Mauro Icardi bavullarını topladı: Türkiye'den ayrılıyorGalatasaray'da kriz patlak verdi! Mauro Icardi bavullarını topladı: Türkiye'den ayrılıyor

fff.gif

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu.

Maçta başka gol olmadı ve iki ekip arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 9, bir maçı eksik Konyaspor 11 puana yükseldi.

Kasımpaşa, milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!

Olaylı maçın yıldızı eski Galatasaraylı Wilfried Zaha!Olaylı maçın yıldızı eski Galatasaraylı Wilfried Zaha!

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdiSüper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyorduVictor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Mauro Icardi neden ısınmaya çıkmadı? Resmi açıklama geldiMauro Icardi neden ısınmaya çıkmadı? Resmi açıklama geldi

Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözlerSpor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilirMaça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

Kanarya puan farkını azaltmak için Karadeniz'de! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...Kanarya puan farkını azaltmak için Karadeniz'de! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

Son Haberler
Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi
Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi
Fatih Portakal'dan Victor Osimhen için olay sözler! Galatasaraylılar sinirden deliye dönecek
Fatih Portakal'dan Victor Osimhen için olay sözler! Galatasaraylılar sinirden deliye dönecek
Geçmişin melodileri Maltepe'de canlandı: Plak Günleri gönülleri fethetti!
Geçmişin melodileri Maltepe'de canlandı!
Talas’ta Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı
Talas’ta Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı
Bursa’da taciz iddiası ortalığı birbirine kattı
Bursa’da taciz iddiası ortalığı birbirine kattı