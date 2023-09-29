Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

RENG SANCILARINA İYİ GELİYOR

Regl sancılarını ve ağrılarını dindirmek için de otu faydalı olacaktır. Kedi otunun bu özelliği sayesinde ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız kalmayacaktır.

REGL SANCILARI NEDİR?

Adet ağrıları rahim duvarındaki kasların sıkışmasıyla oluşur. Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir.

KEDİ TIRNAĞI OTU NEDİR?

Bir çeşit çalıdır. Fransa'da ve ülkemizin Akdeniz bölgesinde yetişir. Yemişi nohuttan büyüktür.

Turşusu yapılır. Kökünün kabukları kullanılır.

KEDİ TIRNAĞI OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NEYE İYİ GELİR?

Kedi tırnağı otu çayını demlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kedi tırnağı otu çayını marketlerden hazır aldıysanız, 1 fincan sıcak suyun içinde 5 dakika kadar demleyin ve ılıtın. Gün içinde tüketebilirsiniz. Uyku problemleri için uykudan 30 dakika önce içmeniz tavsiye edilir.

Kedi tırnağı otu toz veya kök olarak demlemek istediğinizde ise; 1 tatlı kaşığı Kedi tırnağı otunu 1 fincan içme suyu ile 8 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan Kedi tırnağı otunu dinlendirmeye bırakın.

İçme sıcaklığına geldiğinde gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tüketebilirsiniz. Tadını sert bulanlar için bir dilim limon eklemeyi önereceğiz.

Böylece kalp sağlığını koruyup ağrılarınızı dindirmiş olabilirsiniz.