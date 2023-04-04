Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna flaş yanıt ‘Kapıları kapatma lüksümüz yok’

Gerçek Gündemde yer alan habere göre; gazetecilerin sorduğu, "Partinizden mevcut veya eski milletvekillerinin Muharrem Bey ile temasları olmuştu, siz de bunları söylemiştiniz" şeklindeki sorulara, Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi:

"Muharrem Bey, partimizin uzun yıllar çalışmış, grup başkanvekilliği yapmış bir arkadaşıdır. Dolayısıyla milletvekillerimizle doğal olarak arkadaşlık ilişkileri vardır ve zaman zaman bir araya gelip konuşurlar. Bu gayet normal bir durum."

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile bir daha görüşmeyeceklerine dair bir açıklama yapmadıklarını belirtti.

Partiler arasında görüşme ve tartışma yapmanın normal olduğunu ve belli sorunların çözümü için görüş birliğine varılabileceğini söyledi.

Ancak siyasi partilerin kendi politikalarının olduğunu ve buna saygı göstermenin de önemli olduğunu vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu “Biz hiçbir partiyle kapıları kapatma lüksümüz yok zaten. ‘Tamamen kapattık, bir daha görüşmeyeceğiz, bir daha konuşmayacağız’ diye bir şeyimiz yok yani. Siyasi partilerle oturulur konuşulur, tartışılır, belli soruların çözümü konusunda görüş birliğine varılır. Bazılarında görüş birliğine varılmaz. Her bir siyasi partinin kendi doğal olarak politikaları vardır. Bizim görevimiz de o politikalara saygı duymaktır.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Meral Akşener ile birlikte program yapacak mısınız?" sorusuna, "Meral Hanım ile belli yerlerde bir arada olacağız" yanıtını verdi. Seçimin ilk turda bitip bitmeyeceği konusunda ise herhangi bir sorun olmadığını belirtti ve arkadaşlarına "rehavete kapılmayın" uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi hakkında "Rakibinizi gözlemleme şansınız oluyor mu?" sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu: "Artık yönetemiyor, yönetme yeteneklerini tamamen kaybetmiş vaziyette. ABD Büyükelçisine "Sen benimle görüşeceksin, senin muhatabın benim" demek, devleti bilmemek demek. Devletin nasıl yönetildiğinden habersiz olmak demek."

ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞME

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Fleg ile görüşmesine Erdoğan’ın tepki göstererek ‘ayıp’ demesine ilişkin soruya, “Allah selamet versin. Devletin ne olduğunu bilmiyor. ‘Ben devletim’ diyor, ‘sadece benimle görüşebilirler’. Bugüne kadar sadece ben değil, bütün liderlere gider büyükelçiler. Erdoğan, devletin nasıl yönetileceğini giderek unutuyor. ‘Senin muhatabın sadece benim’ ne demektir? Türkiye’de sadece ben varım, benden başka kimse yok. Bu, demokrasi kültüründen ne kadar koptuğunu da gösteriyor. Erdoğan’ın geldiği nokta açısından ilginç.” yanıtını verdi.

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ BAYRAMDA DEPREM BÖLGESİNDE

Bayramda tüm liderlerin ayrı yerlerde olacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Hepimiz aynı yerde olursak arzu ettiğimiz sonucu vermeyebilir. O yüzden bayramda her bir lider bayramda deprem bölgesinde ayrı yerlerde olacak. Ekrem Bey ile Mansur Bey de ayrı ayrı yerlerde olacaklar. Ben Adıyaman’da olacağım" dedi.

LİSTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Seçimlere dair en çok tartışılan konulardan birisi de ittifakların hazırlayacağı ortak listeler.

MHP'nin seçimlere ayrı listeyle katılacağını açıklamasının ardından gözler Millet İttifakı'na çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ortak liste konusunda ittifaktaki partilerin yetkililerinin çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

YENİDEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMAYAN MİLLETVEKİLLERİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bakanlık beklentisi ile yeniden milletvekilliği başvurusu yapmayan vekillere ilişkin soruya, “Bu tamamen arkadaşlarımızın kendi iradeleri ile gelişen bir süreç. Ben de öyle yaptım, diğer liderler de öyle yaptı. Çünkü parlamentodaki dengeler kritik olabilir. Oradan milletvekili alıp bakan yaptığımızda sayısal olarak sıkıntıya düşebiliriz diye bir karar aldık. Bunu yazılı hale getirmedik ama ilke olarak öyle bir karar aldık. ‘Ben bakan olmak istiyorum’ diyenler de, milletvekili de olmak istemiyorum, bakan da’ diyen arkadaşlar da var" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİ İKİ YILDA AYAĞA KALDIRILIR

Deprem bölgesiyle ilgili yapılacakları da anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim yasa teklifimiz hayata geçirilirse ayağa kaldırılır. Bölgenin ayağa kalkması için siyasi iktidarın bir proje üretmesi lazım. Bölgede en az bir milyon konut üretilmesi lazım. Siz öyle bir yasa çıkaracaksınız ki bu konutların yapımı, fabrikaların çalışması ile ilgili üretim merkezini bu deprem merkezinde yapacaksınız.

Yani kapıysa, ‘gel kardeşim burada yap’ diyeceksiniz. Özel bir teşvik getireceksiniz Böylece bölge istihdam üretecek. İnsanlar buraya gelecek fabrikalar çalışacak, konutlar yapılacak. Bu iş bittikten sonra bu bölgeden Ortadoğu’ya da Afrika'ya da ihracat yapılacak. Yani bu bölge deprem gerçeğinden yola çıkarak ciddi bir sıçrama yapabilir ama özel bir düzenleme yapmanız gerekir. Yoksa yatırımcı gelmez buraya. Biz bunu düşündük ve bununla ilgili bir kanun teklif verdik TBMM’ye."

SECCADE OLAYI: “KUL HAKKI YİYENLER BU SORGULAMAYI YAPAMAZ”

Kendisinin fotoğrafının tartışılmasının ardından Erdoğan’ın mitinge seccade ile çıkmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Her şeyi istismar etmeye açık olan bir siyasi parti genel başkanı olarak yorumladım. O kadar. Gayet açık; kul hakkı yiyenler bu sorgulamayı yapamaz. Erdoğan kul hakkı yiyen bir insandır. Ben de yemeyen bir insanım. Kim dürüst? Ben o konudaki düşüncelerimi ifade ettim ve kamuoyuyla paylaştım.

Devleti yöneten bir insanın ahlaklı olması lazım. Erdemli olması lazım. Eğer siz devleti kendi çıkarlarınız için kullanıyorsanız, devleti devlet olmaktan çıkarırsınız. Erdoğan’ın geldiği nokta bu. Aslında acı olan da bu.

Eğer Trabzon’da bu kalabalık toplanıyorsa Erdoğan yüzündendir. Erdoğan’a duyulan tepki yüzündendir. Bizim bir an önce bu yönetimden kurtulmamız lazım diyorlar. Çünkü Türkiye’yi felakete sürüklüyorlar. Devletin kolanlarını kestiler, adalet diye bir şey kalmadı. Adaleti perişan ettiler. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz zaten. Herkes gelecekten endişe duyuyor.”

NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI

Kılıçdaroğlu seccadeye basma anına ilişkin olarak da “Biz önümüze bakamayız ki. Hatta önümüzde koruma vardır bizi uyarırlar. Orada olduğunu ben fark etmedim. Bu tartışmadan iktidara ekmek çıkmaz. Burada samimiyet önemlidir, istismar değil. Ben samimiyim, o istismar ediyor. Halkımızın bunu anlayacak ferasete sahip olduğuna inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Kılıçdaroğlu atama bekleyen öğretmenlere de müjde verdi. Köy okullarını tekrar açacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Adayı, “Önümüzdeki yıl 100 bin öğretmen ataması yapacağız” dedi.