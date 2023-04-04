Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Trabzon'da taktığı kasketin sırrı ortaya çıktı. Sedat Kaya anlamını açıkladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon mitinginde kasket takması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

O kasket futbolda Anadolu ihtilalinin sembolüydü.

Şampiyonluğa yıllarca ipotek koyan İstanbul'un üç büyüklerine karşı bir direnişin ve büyük bir zaferin bayrağıydı.

O kasketi ilk takan isim Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'ydı.

Özyazıcı, biri İkinci Lig olmak üzere bordo-mavili ekiple 5 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

İlk olarak 1973-74 sezonunda İkinci Lig'de Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkaran Özyazıcı, daha sonra bordo-mavili takıma 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında olmak üzere 4 lig şampiyonluğu daha yaşattı.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönem içerisinde Trabzonspor, 18 kupa kazanmayı başardı.

TRABZON'DA BÖYLE MODA OLDU

Bordo-mavili takım, Özyazıcı döneminde 4 Birinci Lig şampiyonluğu dışında 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu ve 1 Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ve Özyazıcı'nın antrenmanlar dahil hiç başından çıkarmadığı kasket Trabzon'da moda oldu.

Ondan sonra Özkan Sümer ve Abdullah Avcı da bu kasketi kullandılar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bugünkü mitingde o kasketi takarak, siyasette bir ihtilalin mesajını verdiler belki de.