12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filmlerinin altıncısını paylaştı: Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan

Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filmlerinin altıncısını paylaştı: Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filmlerinin altıncısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:10
Takip Et

Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filmlerinin altıncısını paylaştı

Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filmlerinin altıncısını paylaştı: Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin
+
Aa
-

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu bu gelişmenin ardından kimi televizyonların reddettiği kampanya filmlerini kendi sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

"BENİ RAHATLIKLA ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, engellenen kampanya videoların altıncısını "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım. #SanaSöz" notuyla paylaştı.

"BENİ ÖZGÜRCE VE KORKMADAN ELEŞTİREBİLECEKSİN"

Kılıçdaroğlu, kampanya filminde şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
7
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.