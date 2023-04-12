Kılıçdaroğlu engellenen kampanya filmlerinin altıncısını paylaştı: Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Nisan’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu bu gelişmenin ardından kimi televizyonların reddettiği kampanya filmlerini kendi sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

"BENİ RAHATLIKLA ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, engellenen kampanya videoların altıncısını "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım. #SanaSöz" notuyla paylaştı.

"BENİ ÖZGÜRCE VE KORKMADAN ELEŞTİREBİLECEKSİN"

Kılıçdaroğlu, kampanya filminde şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım."