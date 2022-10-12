Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı

Son ankette Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuçlar ortaya çıktı. MHP baraj altı kalırken, İYİ Parti ise büyük sıçrama yaptı.

ORC Araştırma Şirketi, 7-10 Ekim arasında düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,5 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,2'ye ulaştı.

Artı Gerçek'in aktardığına göre, ORC Araştırma'nın 42 ilde 3680 katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle düzenlediği ankette partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde 30,2.

CHP: Yüzde 24,5

İYİ Parti: Yüzde 18,7.

HDP: Yüzde 7,3.

MHP: Yüzde 6,3.

Gelecek Partisi: Yüzde 3,5

DEVA: Yüzde 2,4

BTP: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,7

TDP: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 2,1.