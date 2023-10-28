Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!

Cumhuriyetin 100.yılını kutluyoruz, bundan tam 100 yıl önce Selanikli bir yetim, kula kulluk eden bir millete, “efendiler” diye seslendi!

Kahraman vatanseverler, vatan savunmasında şehit olurken sarayında beşinci nikahını kıyan padişahtan aldı yetkiyi ve yüce Türk milletine verdi!

Bize düşen görev ise, yine Atatürk’ün sözünde saklı:

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz”

Onun kurduğu Cumhuriyeti koruyup kollamak, yüceltmek ve yaşatmak için;

Cumhuriyet için mücadele ederken kendinizi yorgun, yılgın hissederseniz, Selanik’te mavi gözlerini dünyaya açan bebek Mustafa’yı aklınıza getirin!

Kendinizi güçsüz, biçare hissettiğinizde, kardeşleri difteri ve kuş palazından küçük yaşta hayatını kaybederken aynı hastalıklara direnen ve yenen minik Mustafa’yı hatırlayın!

Kendinizi yorgun, halsiz hissettiğinizde, 7 yaşında babasını kaybeden ve yetim kalan Mustafa’yı hatırlayın!

İnancınızı kaybettiğinizde, her gördüğünde elini öptüğü anası karşı çıkmasına rağmen askeri okula gitmek için direten kararlı yetim Mustafa’yı düşünün!

Ortopedik yatağınıza yatıp sırt ağrısından dert yandığınızda, 57 yıllık hayatında cepheden cepheye koşan, kendi yatağından çok taşta toprakta yatan Mustafa Kemal’i hatırlayın!

Grip olup yatak döşek yattığınızda, Trablusgarp Savaşı’nda gözünün şehla kalmasına neden olacak elim kazaya rağmen elindeki kılıcı bırakmayan Mustafa Kemal’i düşünün!

Soğuk algınlığı geçirdiğinizde, tir tir titrerken Çanakkale Savaşı’nda sıtmanın yanında böbrek ağrılarına rağmen dimdik ayakta duran Mustafa Kemal’i düşünün!

Ayağınız, kolunuz kırıldığında, kendinizi attığınızda yatağınıza, İstiklal Harbi’nde kırılan kaburgalarına rağmen koşa koşa cepheye giden Mustafa Kemal’i hatırlayın!

Kendinizi zorda, kararsız, bitkin, yorgun, çaresiz hissettiğiniz her anda;

Cumhuriyeti kurmaya hazırlanırken vefat eden annesinin cenazesine gidemeyen yetim Mustafa’yı düşünün!

Çocukluğunda yaşadığı sıtmanın etkisini tüm ömrü boyunca hissetmesine rağmen bir milleti kulluktan efendiliğe çıkarmak için yılmadan çalışan Mustafa Kemal’i düşünün!

Anasını, kız kardeşini ardında bırakıp Anadolu’ya giden Mustafa Kemal’i düşünün!

İstanbul’da yabancı gemilerini gördüğünde “geldikleri gibi giderler” diyen Mustafa Kemal’in kararlılığını düşünün!

Topraklarında gavur postalı dolaşan, esir alınmış vatanı sıfırdan yaratmak, Türk milletini esir etmemek için kendi hayatını feda eden Mustafa Kemal’i düşünün!

Türk Gençliğine rehber olan Nutuk’u yazmak için eline aldığı kalemi geçirdiği kalp krizlerine rağmen bırakmayan Mustafa Kemal gelsin aklınıza!

Cumhuriyeti kuran Atatürk’ün bu süreçte nelerden fedakarlık ettiğini oturun bir düşünün!

Ve zorluklarla kurulan bu cumhuriyetin ayakta kalması için siz neler yaptınız, oturun bir sorgulayın!