Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından ilginç bir itirafta bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok odaklanmış bir şekilde buraya geldik. 3 puan dışında başka bir şey düşünmedik. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

"HEDİYE OLSUN"

Kerem Aktürkoğlu "Bence harika oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 gol atmak herkese nasip olmaz. Sonuna kadar bunu hak ettik. Taraftarlara hediye olsun" açıklamasını yaptı.

Performansıyla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Her mevkide oynadım. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok iyi bir performans ortaya koyduk. Takım arkadaşımı kutlarım" açıklamasında bulundu.

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