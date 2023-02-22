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Kılıçdaroğlu Hataylılara seslendi: Bu kenti terk etmeyin. Hatay'ı ayağa kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Hatay'ın Defne ilçesinde deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu Hatay halkına "Bu kenti terk etmeyin. Hatay'ı ayağa kaldıracağız" diye seslendi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:14
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Kılıçdaroğlu: Bu kenti terk etmeyin. Hatay'ı ayağa kaldıracağız

Kılıçdaroğlu Hataylılara seslendi: Bu kenti terk etmeyin. Hatay'ı ayağa kaldıracağız
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CHP Genel Başkanı Hatay'ın Defne ilçesinde canlı yayında konuştu. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "İyi ki yerel yönetimler var" dedi.

Devamında ise Kılıçdaroğlu, Hataylılara seslenerek, "Bu kenti terk etmeyin. Hatay'ı ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Su sorunu var hala çözülmemiş durumda. Çadır ihtiyaçları tümüyle hala karşılanmış değil. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında çadır olmasını istiyorlar. Çadır ihtiyaçlarını giderilmesi için de belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz.” dedi.

“İYİ Kİ BU ÜLKEDE YEREL YÖNETİMLER VAR”

Devamında ise Kılıçdaorğlu, “Bu kente süratle yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Elbetteki yeni yerleşim yerleri olabilir, binalar yapılabilir ama kentin dokusunun korunması gerekiyor. Belediye başkanlarımız engellemeleri aşıp hizmet etmeyi sürdürüyorlar. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var, olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi.Hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına gerçekten yürekten teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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