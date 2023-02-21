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  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hakaretler: Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaşt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hakaretler: Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor

Erdoğan, “Kızılay nerede” diyen Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle çıkıştı: Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:04
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hakaretler: Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. İkili, Saimbey Ortaokulu'nda depremzedeler ile görüştü. Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kızılay Nerede" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 
"Dün Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 şiddetli depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, yaralılarımızın sayısı 15 bini aştı. Osmaniye'de bin vatandaşımız defnedilirken, 2 bin 606 vatandaşımız da yaralandı. Bilim insanları 6 Şubat'ta maruz kaldığımız deprem felaketini karada meydana gelen en büyük deprem olarak tespit etti. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı şehirlerimiz için seferber etmiş durumdayız.

Muhalefet devlet yok diyor. Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Devlet ilk andan itibaren vatandaşın imdadına koştu.

Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi! 2.5 milyon insana bu Kızılay sıcak yemeğini ulaştırıyor. Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil."

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