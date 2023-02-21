Kılıçdaroğlu: Hırsızlığa göz yumuluyor. Herkes rantın peşinde bunu değiştireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük yıkıma neden olan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Değişime bu vahşi neoliberal tek adam rejiminden başlayacağız.” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar cephesine çok sert tepki gösterdi.

"HIRSIZLIĞIA GÖZ YUMULUYOR"

Konuşmasında, "Kibir alkışlanıyor, hırsızlığa göz yumuluyor" diyen Kılıçdaroğşu, "Hemen bir fırsatçılık yapılıyor, büyük küçük herkes rantın peşinde. Siyasete giren kısa sürede, anormal şekilde zenginleşiyor. Biz siyasiler de oy kaybederiz diye imar aflarına el kaldırıp indiriyoruz" dedi.

"HER ŞEYİ BÖLÜŞTÜLER BİR ACIMIZI BÖLÜŞMEDİLER"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Kayırma, suistimal, aç gözlülük, rant bitecek. Her birimiz elimizi taşın altına koyacağız. Önce inanacağız. Ülkeyi değiştireceğimize adaleti getireceğimize inanacağız."

“Değişime bu vahşi neoliberal tek adam rejiminden başlayacağız.”

"Kibir alkışlanıyor, hırsızlığa göz yumuluyor. Hemen bir fırsatçılık yapılıyor, büyük küçük herkes rantın peşinde. Siyasete giren kısa sürede, anormal şekilde zenginleşiyor. Biz siyasiler de oy kaybederiz diye imar aflarına el kaldırıp indiriyoruz."

"Bu ülkede her şeyi bölüştüler, acılarımız hariç."