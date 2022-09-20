Kılıçdaroğlu: Faizciye 250 milyar lira çiftçiye 25 milyar lira verdiler. Herkesin karnının doğduğu bir Türkiye inşa edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi nedeniyle, kurmaylarına grup toplantılarının her hafta bir ilde halka açık yapılması talimatını verdi.

Grup toplantıları sırasıyla Erzurum, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Giresun ve Sakarya'da yapıldı.

CHP'nin bugünkü durağı Elazığ oldu. CHP'li vekillerin önümüzdeki hafta ise Tokat'ta olacağı aktarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da gerçekleştirilen grup toplantısındaki açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

- Gençliğim Elazığ'da geçti. Elazığlı olmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Elazığ'da olmak insani gençlik yıllarına götürüyor, duygulandırıyor.

- Türkiye'nin her tarafında dertler var. Hepimiz biliyoruz. Bu dertleri çözmek siyaset kurumunun görevidir. En büyük arzumuz bu sorunları çözmektir. Bugün Elazığlılara yarışır, depremde yıkılan bir okulun temelini attık. Bu okul Türkiye için bir ilktir. Kurdeleyi keseceğiz ve birlikte açacağız. O okulun kütüphanesi, spor salonu, çok güzel derslikleri, labaratuvarları olacak. Evlatlarımız bilgi birikimine sahip olacaklar. Okulun açılışına bazıları gelmedi. Önemli olan Elazığlılardır bizim için. Her görüşten evlatlarımız o okulda okuyacak. Daha iki okul yapacağız Elazığ'da, Elazığlılara helal olsun diyorum.

- Elazığ'ın bir tarım, sanayi, turizm aynı zamanda lojistik bir kent olma konusunda da önemli bir avantajı vardır. Elazığlı çiftçinin çok mutlu olmadığını, büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Bütün çiftçilere verdiğim sözü buradaki çiftçiler içinde verdim. Size mazotu yatlar hangi fiyattan kullanıyorsa, size mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. En ucuz mazotu bu ülkede çiftçi kullanacak. Tefecilere dünyanın faizini veriyorlar.

- Diyorlar ya 'Biz faize karşıyız' buna inanmayın, hepsi hikaye. Bütçenin neredeyse yarısını o tefecilere ödüyorlar. Sizin oylarınızla iktidar olursak bir hafta içinde çiftçinin, esnafın aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faizle mücadele böyle yapılır. Derdin mi var? Derdi çözmek Bay Kemal'in görevi olacak.

- Bir tarım bakanı var Allah selamet versin, tarımı düzeltmek için Venezuela'ya gidiyor. Sen gel Elazığ'a. Buraya gelmez Venezuela'ya gider, hiç meraklanmayın Bay Kemal gelecektir.

- 'Borçlarımı ödemekte zorlanıyorum' diyenlerin oranı yüzde 77.3. AK Partililerde ise bu oran yüzde 70.1. MHP'li seçmenin yüzde 60.6'sı diyor. Bir vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyorsa gıdadan kesiyorum demektir. Türkiye'yi bu girdaptan Allah'ın izniyle çıkaracağız.

- Birileri sarayda oturur ama gerçeği görmez. Bu kardeşinizin görevi sarayda oturan o kişilerin sorununu çözmek değil. Benim görevim bu topraklarda yaşayan sade vatandaşın hakkını, hukukunu korumak, beklediği adaleti ona teslim etmektir. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp, halka hizmet amacı haline getirirseniz bu millet kurtulmuş olur. Bizim asıl hedefimiz bu. Bu milleti temiz siyaset yapanlara teslim etmektir.

- Elektriğe bu yıl yüzde 95 ile yüzde 200 arası zam yapıldı. Doğalgaza yüzde 164. Memurun maaşı mı yüzde 164 arttı? Kimin geliri yüzde 164 arttı da bu kadar büyük yükü ailelere veriyorsunuz? Bir kadın evladını yatağa aç yatırıyorsa o annenin acısını kim bilebilir? Ben elektrik parasını ödemedim niçin? Benim elektriğimi de kessinler, elektriği kesilen 3 milyon 400 bin kişinin derdi dile gelsin diye. O aileler fakir aileler ödeyemiyor, gelip elektriğini kesiyorlar. Bu insanlar nasıl ısınacak? Bunlar dertlerini anlatamazlar, medyanın önüne çıkamazlar. Benim elektriğim kesilsin bir hafta ödemeyeceğim dedim. Kesilen evlere gittim. Şimdi kaç hanenin elektriği kesildi gizliyorlar. Tam 9 aydır milletvekillerimiz soruyor. Tık yok, cevap vermiyorlar.

- Şimdi bir dertleri var Ekrem İmamoğlu... Nasıl tüm yetkilerini elinden alırız diye uğraşıyorlar. Hakimi değiştiriyor, ceza verecek bir hakim getiriyorlar. Buradan o hakime sesleniyorum yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, Sarayın talimatına göre değil.

- Adalet soylu bir kavramdır. Liyakat da soylu bir kavramdır. Devleti çürütmeyeceksiniz. Liyakat ve adaletle millete hizmet etmek zorunda. EPDK bir karar aldı. 'Fazla elektriği bana satacaksın, sana para vermeyeceğim.' Bu elektriğe çökme vergisidir. Bu ancak olağanüstü koşullarda olacak bir kuraldır. Ortada savaş yok. Yatırım yapılmış, sen onun enerjisine çöküyorsun. Bu da suç. Anayasaya, hukuka, adalete aykırı.

- Bu yılın ilk 8 ayında KKM dahil ödenen faiz 250 milyar lira. Çiftçiye ilk ayda verilen 25 milyar lira. Esnafa 6 milyar lira veriyor. Çiftçiye ne kadar verilmesi gerekiyordu; 134 milyar lira. Bu çiftçinin alınterini çalmak demektir. Bunların tamamını düzelteceğiz. Malı götürenleri asla ve asla affetmeyeceğim.