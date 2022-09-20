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Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyenlere iyi hal indirimi. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, linç girişiminde bulunanlara iyi hal indirimi verdi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:40
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Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyenlere iyi hal indirimi

Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyenlere iyi hal indirimi. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
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Hakkâri Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin davanın gerekçeli kararı yayınlandı.

CEZALARDA “DURUŞMALARDAKİ İYİ HAL VE TAVIR” DOLAYISIYLA İNDİRİM

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı gerekçeli kararda, linç girişimine dahil olan sanıklar hakkında verilen birçok “hükmün açıklanmasının geriye bırakılması” kararlarında “sanıkların duruşmalardaki iyi hal ve tavrının” göz önünde bulundurulması dikkat çekti.

“'YAKIN O EVİ' DİYE BAĞIRAN KADININ GELECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK CEZA İNDİRİLDİ"

Kılıçdaroğlu’nun linç girişimine maruz kaldığı olayda “Yakın o evi” diye bağıran Sevim Gölyeri’ne verilen cezanın “sanığın geleceği üzerine etkisi” göz önünde bulundurularak 1/6 oranında indirim yapıldı. Ayrıca mahkeme, Gölyeri’nin duruşmalardaki “iyi hal ve tavrını” da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına gerekçe yaptı.

Mahkeme, olaya ilişkin videolardaki “Yakın o evi” sesi ile mahkeme tarafından Gölyeri’nden alınan ses örneklerinin karşılaştırılması için hazırlanan Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporunda “sesin sanığın sesi ile benzerlikler ve farklılıklar taşıdığı, tam olarak sanığa ait olduğunun tespit edilemediği bildirilmiş olması karşısında şüphede kalındığı” gerekçesiyle bu durumu sanık lehine değerlendirilerek Gölyeri hakkındaki “suç işlemeye alenen tahrik” suçundan beraatine karar verdi.

YUMRUK ATANIN DA “GELECEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU”

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Lideri’ne yumruk atan Osman Sarıgün için de Gölyeri’ne olduğu gibi “cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini” düşünerek 1/6 oranında indirim yaptı. Sarıgün için de duruşmalardaki iyi hal ve tavır yine hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasında gerekçe olarak kabul edildi.

YUMRUK ATAN SARIGÜN’E 2,5 YIL, “YAKIN O EVİ” DİYE BAĞIRAN GÖLYERİ’NE 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e Kılıçdaroğlu’na “kamu görevlisine yönelik basit yaralama suçundan” 1 yıl 15 gün ay hapis cezası verilmiş, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Sarıgün’e Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretleri nedeniyle de 1 yıl 5 ay 15 gün ceza verilerek, bu cezasının da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Sarıgün, “suç işlemeye tahrik” suçlaması için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.


Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin önünde “Vatan için çıksın, şerefsiz çıksın yakın o evi” diyen Sevim Gölyeri hakkında, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, bu suçlama üzerine verilen hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.  Gölyeri’ne, Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için ise “hürriyeti tahdit” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

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Cenk
20.09.2022 19:01
Mutlaka birgün yaşattıklarını bu iktidardakilerde yaşayacak.  
 
Cumali
20.09.2022 18:53
Allah sizi bildiği gibi yapsın, ülkenin hukuk sistemini mağara devrine götürdünüz,Sandıkta görürsünüz.  
 
Ss
20.09.2022 18:34
Tam bir komedi aslında trajikomik ağlanacak halimize gülüyoruz..bu ülke akp den erdoğan dan kurtulduğunda bayram edecek ..  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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