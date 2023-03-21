Sokak röportajında Cumhur İttifakı'na soğuk duş: Ülkücüyüm MHP'liyim Kılıçdaroğlu diyorum

Seçimlere günler kaldı. Hükümete yakın medya ülkenin, vatandaşların sorunlarını görmezden gelerek pembe tablolar çizmeye devam ederken; sokak röportajlarında yapılan açıklamalar dikkat çekmeye devam ediyor.

Kendisine mikrofon uzatılan vatandaşın "Erdoğan'mı Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

İşte MHP'li olduğunu vurgulayan gencin yanıtı;

"Ülkücüyüm MHP'liyim ismim Alper Tunga. Kılıçdaroğlu diyorum. Ülkenin durumunu görüyoruz. Sinan Ateş'i görüyoruz. Yapılanları görüyoruz. Sinan Ateş'i MHP kollamıyor, Kılıçdaroğlu kolluyor..."

NE OLMUŞTU?

MHP'nin Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine İktidar kanadının sessiz kalınması tepki çekmişti.

MHP'nin sessizliğe bürünmesi ülkücü çevrelerde eleştirilmiş MHP'li vatandaşlar 'hilal' şeklindeki bıyıklarını keserek göstermişti.

Bıyıklarını traş makinesiyle kestikleri anların görüntülerini sosyal medya ağlarında paylaşan ülkücüler, videoda "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajını da paylaşmıştı.

Partisinin 31 Ocak'taki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin ardından bıyıklarını kesmeye ve "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajları yayımlamaya başlayan ülkücülere tepki göstermiş; "Bıyığını kesip ayrılanlar var, Manen aramızda olmayanların yokluğundan şikayetçi değiliz" dedi. MHP lideri ayrıca "İçimizdeki işbirlikçileri de unutmayacağız" diye konuşmuştu.

"SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etmesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız" açıklaması dikkat taktir toplamıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2020'DE İSTİFA ETTİ

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Ateş, istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurmuştu: "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım."

Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.