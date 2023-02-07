Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

İHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberinde milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Adana'ya geldi.

Kılıçdaroğlu burada Kahramanmaraş depreminde çöken ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki apartman enkazının olduğu bölgeye gitti.

Bir süre bölgede bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra ayrıldı.